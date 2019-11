У Централней програми представени найновши кнїжки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Литературно-музични вечар з нагоди XXVI Културней манифестациї „Костельнкова єшень” отримани вчера 15. новембра, Ресторану „Червена ружа”. З тей нагоду представени найновши кнїжки руских авторох, як и госцинска з Нового Саду, писателька Зденка Валент Белич, о чиєй роботи бешедовал Франя Петринович, тиж зоз Нового Саду.

На самим початку присутних привитал Микола Шанта, одвичательни редактор Видавательней дїялносци НВУ „Руске слово” хтори на тот завод и представел тогорочни виданя Установи. Як редактор визначел, тот рок бул пошвецени насампредз дзецинскей литератури, а сами авторе ше представели наймладшим читательом истого дня у Основней школи „Петро Кузмяк”.

Рецензент други том кнїжки „Руснаци”, Сашо Сабадош, представел тото значне виданє автора Дюри Латяка, а о спомнутей науково-публицистичней роботи бешедовал и сам автор. Потим ше Олена Планчак-Сакач представела зоз кнїжку „Вецей од бешеди” хтора представя кнїжку вибраних интервюох зоз визначнима людзми преважно рускей, алє и сербскей култури, литератури и уметносци.

О кнїжки драмох „Зазбероваче труплох” Звонимира Павловича бешедовал Мирон Джуня, хтори з тей нагоди присутним презентовал и збирку писньох Славка Романа Ронду „Одняти од псох”, а хтори бул и рецензент спомнутей кнїжки.

Редакторка часопису МАК, Рената Джуджар, представела найновши Зборнїк литератури младих 2010-2020, „Гумно 2꞉ Дзеци з дружтвених мрежох”, а академик Юлиян Тамаш бешедовал о своєй кнїжки за дзеци „Їжик Голик”, у хторей дати поуки нє лєм за дзеци, алє и старших, та академик после краткей презентациї, присутним пречитал и два свойо писнї.

За наймладши дзеци презентована и кнїжка „Як ше тройо прашатка рихтали за жиму” чию илустрацию поробела Любица Фа-Гарди. Силвестер Макаї свою найновшу кнїжку за дзеци под назву „Боси по праху” мал нагоду презентовац наймладшей публики у Школи „Петро Кузмяк”, а у Централней програми публики пречитал два писнї за старших. После представяньох руских дїлох, свойо кнїжки „Имиґранти у Вавилонскей кули” и сербско-словацку двоязичну збирку, „Етеризация звонка контексту” о хторей бешедовал новосадски писатель Франьо Петринович, презентовала и словацка поетеса Зденка Валент Белич, и на концу пречитала и два писнї на сербским и словацким язику.

Музично-литературни вечар збогацела и мишана шпивацка ґрупа КУД „Жатва” зоз Коцура хтора ше публики представела зоз трома жридловима шпиванками.

На концу Редактор Микола Шанта, вихасновал нагоду надпомнуц присутним же шицки кнїжки зоз Видавательней дїялносци „Руского слова” у наиходзацим периодзе буду туньши за 30 одсто.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)