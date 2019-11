Марина Роман на крочай од побиди у змаганю „Discovered by coke”

БЕОҐРАД/РУСКИ КЕРЕСТУР – У финалним змаганю „Discovered by coke”, у орґанизациї компаниї Кока-кола, Марина Роман з Руского Керестура, и попри тим же спомедзи штирох финалистох достала найвецей гласи од публики, орґанизатор за побиднїка преглашел Предраґа Симича чий ментор була Сара Йо.

Марина наступела вєдно зоз ґрупу „С. А. Р. С.” котри були єй менторе, а одшпивали композицию „Волимо се више”. Од самого початку – од приявйованя та по финални наступ, Марина ше представела ширшей явносци у найкрасшим шветлє, а єй нєупитни талант за музику лєм дипринєсол позитивному упечатку.

Финални концерт отримани вчера вечар у Старим ганґару у Беоґрадзе, на ньго орґанизовано з Руского Керестура пошол полни автобус. Под час гласаня потримовку и нєобходни гласи за єй побиду дали велї жителє Керестура, приятелє и познати, а окремни вечар на котрим ше зберало коди за гласанє орґанизовали и Сту(п)денти.

Марина одмалючка люби музику, а у нашей заєднїци ю векшина позна як младу шпивачку, та и кантавторку котра 2018. року на Фестивалу култури „Червена ружа” достала награду за найлєпшу композицию.

