Героє нашого часу

Проєкт под назву „Учим+Знам=Вредзим” порушали ентузиясти и одвичательни поєдинци хтори обачели одсуство позитивних прикладох у нашим дружтве, а окреме одсуство представяня правих вредносцох у медийним просторе. Потим ушлїдзело снованє Здруженя за промоцию дружтвеней одвичательносци ище 2015. року, а познєйше у сотруднїцтве зоз ОПЕНС-ом почали промововац на билбордох успишних школярох з новосадских школох.

Акция була циха, бо билборди лєм слики, алє праве ше то указало як одличне ришенє за таку акцию, без спектакла и галайку, на цихи способ указац на прави вредносци у дружтве, у нашим найузшим окруженю, у городу, у нашим кварту, у улїци, у нашим будинку дзе можебуц жиєме вєдно зоз школярами, хтори нашо сушедово, а ми нє знаме же праве вони посцигли вельки успихи у ученю, же су схопни и у граню на даяким инструменту, же су перши зоз физики, лєбо анґлийского на републичних змаганьох, найвисшим уровню змаганя у нашей держави, або же посцигли медзинародни успихи.

И праве тот проєкт „Учим+Знам=Вредзим”, у хторим ширцом городох на билбордох поставени фотоґрафиї успишних школярох, указал на праве богатство, на наш винїмкови потенциял у нових ґенерацийох цо одрастаю з нами и коло нас, та од скромних 30 школярох хтори були представени на билбордох у першим року, нєшка, после штирох рокох, кед ше уходзи до пиятого, буду представени 370 школяре и то нє лєм у Новим Садзе, алє и у ище шейсцох општинох: Сримских Карловцох, Жаблю, Србобрану, Бачким Петровцу, Беочину и Темерину. У тим пиятим року на билбордох буду представени и успишни колективи, як цо то, наприклад, хор Музичней школи „Исидор Баїч” з Нового Саду.

Тота акция промоциї успиху на билбордох интересантна, културна и урбана, а окреме є важна тим школяром котрим то перша нагода же би ше ширша дружтвена заєднїца упознала з їх успихом. Тот инициялни успих барз важни, и його духовна вредносц у нєшкайшим трошительним и материялистичним менталитету барз важне визначиц, гоч и так на цихи способ, на улїци, у преходзе.

Акция указала же у Новим Садзе нєшка, од обаваня же яка будзе реакция заєднїци на билборди, то постал престиж, а школяре хтори на билбордох постали нашо героє, героє нашого часу, постали героє зоз трудом, знаньом и посцигнутим успихом, та су заслужено визначени шицким нам пред очми. Най би нам таки шветли приклади тих малих геройох було ище єдно надпомнуце и потвердзенє цо наисце вредзи!

