Виложени мощи блаженей Йосафати Гордашевскей

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Новим манастире шестрох Служебнїцох Непорочней Дїви Мариї внєдзелю, 17. новембра, през цали дзень були виложени образ и мощи блаженей Йосафати, а пополадню вирни модлєли Ружанєц, спатрали живот блаженей и єй поуки за нєшкайши час.

На початку вирних з уводну молитву привитала Провинцийна настоятелька ш. Мартина Кмита, роздумованя о святих таїнствох читал о. Владимир Медєши, а думки и розпатраня о блаженей Йосафати дзепоєдни вирни. У молитви Ружанца и шпиваню участвовали виронаучни дзеци котрих пририхтала ш. Авґустина Илюк.

Полни манастир вирних, заєднїца живей Церкви, участвовала у спатраньох и молитви, котри були як свойофайтова духовна обнова, та пренєсли свойо молитви блажней, модляци за заступнїцтво при Господу. После молитви шицки присутни ше у духу живота блаженей дружели и преглїбйовали свойо духовни искуства.

