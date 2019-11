Означена 25-рочнїца нашого Каритасу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз Стретнуцом волонтерох зоз парохийних Каритасох и Архиєрейску Службу Божу у Катедралней церкви св. оца Миколая всоботу 16. новембра, означена 25-рочнїца нашого, тераз Епархийного, Каритасу. То источашнє бул и Вечар приятельох парохийного Каритасу хтори традицийно орґанизує домашнї парохийни Каритас керестурскей парохиї.

Стретнуце отримане у велькей виронаучней сали, а уводне викладанє мал директор нашого Каритасу о. Владислав Варґа хтори ше огляднул на историят тей барз важней институциї хтора би мушела буц присутна и активна у каждей парохиї, цо визначовал папа Бенедикт XVI, и ту видзи и напрямки за дальшу каритативну дїялносц.

Донєдавни длугорочни дирекор Каритасу Суботицкого владичества влч. Иштван Добаї преглїбел тему цо значи буц Божи волонтер у Каритасу хтори значи дїлотворна любов ґу блїжнїм у їх материялних, духовних и других потребох.

О одношеньох парохиї як заєднїци и Каритасу потолковал о. Михайло Малацко, та визначел же би вони мушели буц єдно, а потим представителє шицких присутних Каритасох винєсли свойо искуства у тей дїялносци, а подзелєли их и по менших ґрупох.

На Стретнуцу були осемдзешат особи, представителє векшини наших парохийох зоз своїма паноцами – зоз Коцура, Шиду и Беркасова, Индїї, Сримскей Митровици, Нового Саду, Дюрдьова, Ґосподїнцох и домашнї з Керестура. Присутни були и шестри Служебнїци, представителє националного и австрийского Каритасу.

Стретнуце закончене зоз благодарну Литурґию хтору предводзел наш владика Георгий Джуджар зоз седемцома священїками. Владика ше у казанї тиж здогаднул на початки Каритасу, та визначел його важносц и сущносц.

