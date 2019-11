Шветочно означени Дзень Општини Кула

КУЛА – Дзень Општини Кула, 16. новембер, означени всоботу вечар у преполней сали Културного центру, зоз добераним наступом Мишаного симфонийского оркестру зоз Беоґраду под руководством Теодори Димитриєвич хтори виводзел филмску музику и обробки популарних шветових рок гитох.

Як обявене на сайту локалней самоуправи, пред музичну часцу програми емитовани петнацминутови филм о активносцох и резултатох хтори Општина посцигла у прешлим року. Потим предсидатель Општини Дамян Милянич наявел нови инфраструктурни проєкти у шицких местох, и повинчовал гражданом дзень Општини хтори установени пред трома роками, а здогадує на 16. новембер 1918. року дзень ошлєбодзеня општини у Першей шветовей войни.

На шветочносци було коло тристо присутних, а медзи нїма и представителє републичней, покраїнскей власци и локалней самоуправи, образовних, културних и вирских институцийох, як и Националного совиту Руснацох.

