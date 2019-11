У „Цицибану” представени „Когуцик ярабик”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурским оддзелєню Дзецинскей заградки „Цицибан” ПУ „Бамби” з Кули пияток 15. новембра, отримана промоция кнїжочки дзецинских народних писньох „Когуцик ярабик” хтору влонї видало НВУ „Руске слово”.

Кнїжочку представела редакторка часописа „Заградка” Мелания Римар, а у препознаваню писньочкох и розчитованкох активно участвовали дзеци з предшколских ґрупох вихователькох Емилиї Костич и Ксениї Вучкович.

И тота промоция за наймладших Керестурцох отримана у рамикох тогорочней Културней манифестациї „Костельникова єшень”.

