,,Костельникова єшень” и у Коцуре

КОЦУР – У коцурским Етно клубу (ЕК) ,,Одняте од забуца” всоботу, 16. новембра, отримана програма ,,На чесц др Г. Костельникови” и вистава малюнкох зоз Подобовей колониї ,,Коцур 2019”, у рамикох XXVI Културней манифестациї ,,Костельникова єшень”.

Шицких присутних привитала предсидателька ЕК ,,Одняте од забуца” Аранка Медєши, а наставнїца подобовей култури у коцурскей Школи отворела виставу малюнкох зоз Колониї ,,Коцур 2019”.

Литературно-музична програма була преткана зоз писнями и музичнима точками котри представели школяре руских оддзелєньох од першей по пияту класу Основней школи ,,Братство єдинство” з Коцура, як и школяре котри виучую руски язик зоз елементами националней култури. Дзеци за тоту програму пририхтали їх учительки Славица Чельовски, Валерия Папуґа, Лидия Будински, Єлена Буила и наставнїца Снежана Шанта.

Програми присуствовали предсидатель Совиту Месней заєднїци Коцур Стеван Самочета, о. д. директора ОШ ,,Братство єдинство” Сенка Мученски, як и числени гражданє Коцура котри того вечара мали нагоду здогаднуц ше творчосци нашого визначного писателя, як и уживац у малюнкох и творчосци коцурских школярох и уметнїкох.

