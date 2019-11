У Кули отримане Стретнуце рецитаторох „Михайло Зазулякˮ

КУЛА – У голу ОШ „Петефи бриґадаˮ всоботу, 16. новембра, як провадзаца програма Културней манифестациї „Костельникова єшень”, отримане Стретнуце рецитаторох „Михайло Зазулякˮ дзе ше зоз поезию и музику дружели рецитаторе з пейцох наших местох – Дюрдьова, Коцура, Нового Орахова, Руского Керестура и Кули.

Того року наступели петнацецеро рецитаторе лєм у младшим и штреднїм возросту.

Предсидатель Руского КУД „Др Гавриїл Костельникˮ зоз Кули Владимир Бучко похвалєл активних рецитаторох и задовольни є же ше стретнуце континуовано отримує, алє нє и зоз вше меншим числом рецитаторох котри наступаю.

З нагоди 50-рочнїци отримованя першей смотри по руски, як окремни госц наступела и Амалия Ковач з писню „Бибичˮ Якима Чапка, з котру ше свойочасово пласовала до финалу Републичней смотри.

Стретнуце зоз музику прикрашели школаре ШОМО „Кулаˮ и Мишани хор РКУД „Др Гавриїл Костельникˮ.

