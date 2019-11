О Митинґу поезиї и литератури

ДЮРДЬОВ – У рамикох 26. Културней манифестациї „Костельникова єшень” вчера вечар, 17. новембра, у Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко” у Дюрдьове отримани отримани Литературно-музични вечар „Струни шерца”.

У програми пред красним числом любительох и почитовательох красного слова, нашо визначни поетеси и поетове – Ирина Гарди Ковачевич, Агнета Бучко Папаргаї, Юлиян Тамаш, Микола Шанта, Михал Рамач, Владимир Кочиш и Яким Чапко читали свойо дїла и бешедовали о Митинґох поезиї, котри ше отримовали седемдзешатих рокох у Руским Керестуре под час Фестивала култури „Червена ружа”. Здогадовали ше з якима чувствами ходзели на тот Митинґ, алє и же нє було вше єдноставне, пре превозку одпутовац до Руского Керестура. Нашо младши поетове Сашо Сабадош и Михаил Рамач тиж гуторели о своїх литературних творох и читали их.

Литературна програма збогацена зоз музичну часцу у котрей Женска шпивацка ґрупа Културно-уметнїцкого дружтве „Тарас Шевченко” одшпивала вецей народни и забавни шпиванки на руским язику.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)