У Вербаше отримани турнири у ґуґланю и штреляцтве

ВЕРБАС – У рамикох 28. Спортских бавискох „Яша Баков” у Центре за физичну културу „Драґо Йовович” у Вербаше всоботу, 16. новембра отримани два турнири – у штреляцтве и у ґуґланю, на котрих участвовали шейсц екипи.

На турниру, окрем домашнього „Папивинґу”, котри мал два екипи, участвовали и ФК „Искра” зоз Коцура, КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, РКЦ-у зоз Нового Саду и Дружтво Руснацох зоз Суботици.

У обидвох спортох ше перше змагало екипно, а потим ше найлєпши члени змагали и у поєдинєчней конкуренциї.

У ґуґланю, у екипней конкуренциї, перше место освоєли ґуґлаше зоз екипи КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, котри вєдно звалєли 443 бабки, друга була екипа Дружтва Руснацох зоз Суботици зоз 394 звалєнима бабками. Треце место освоєла друга екипа „Папивинґ” зоз 368 зваленмаи бабками, штварти бул РКЦ зоз Нового Саду, чийо ґуґлаше звалєли 357 бабки. Ґуґлаше зоз ФК „Искра” звалєли 296 бабки и освоєли пияте место, а остатнє место освоєла перша екипа „Папивинґ” зоз 277 звалєни бабки.

Осмеро найлєпши зоз екипней конкуренциї потим руцали кулї за пласман у поєдинєчней конкуренциї.

Перше место у поєдинєчней конкуренциї освоєл Владимир Загорянски, а звалєл вкупно 371 бабку, други бул Микола Кухар котри звалєл 348 бабки, треци Ото Киш зоз 334 звалєнима бабками, штварти Иґор Миклош зоз 315 звалєни бабки, а пияти Микола Хромиш котри звалєл 296 бабки. Шесте место освоєл Никола Дубинї зоз 284 звалєнима бабками, седме и осме место освоєли Кирил Симунович и Мирослав Чакан, котри звалєли по 283 бабки.

Исти екипи участвовали и на турнире у штреляцтве, а на тим турнире перше место освоєла перша екипа „Папивинґ” зоз заштрелєнима 429 кругами, друга була екипа КУД „Тарас Шевченка”, чийо стрилци заштрелєли 395 круги, треце место освоєла екипа Дружтво Руснацох Суботици зоз заштрелєнима 337 кругами, а на штвартим месте РКЦ зоз Нового Саду, чийо стрилци мали тиж заштрелєни 337 круги. Пияте место освоєла екипа ФК „Искра” зоз Коцура, зоз заштрелєнима 244 кругами, а остатнє место освоєла друга екипа „Папивинґ” зоз заштрелєнима 179 кругами.

У штреляцтве ше за поєдинєчни пласман борели шесцеро найлєпши зоз екипней конкуренциї.

Найлєпши бул Дюра Мудри, котри заштрелєл вкупно 253 круги, други бул Мирослав Такач, котри заштрелєл 209 круги, а два менєй, односно 207 круги, заштрелєл Михайло Киш и освоєл треце место. Штварте место освоєл Владимир Загорянски, котри заштрелєл 186 круги. Владимир Джмура бул пияти и заштрелєл 182 круги, а шести Микола Кухар, вон заштрелєл 172 круги.

После змагательней часци, на Пелетовим салашу у Коцуре бул орґанизовани полудзенок, а предсидатель СБ „Яша Баков” Иван Папуґа учашнїком подзелєл припознаня за освоєни успих.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)