Бачка остала знова без бодох

ДЮРДЬОВ – У 16. и предостатнїм колу єшеньскей часци першенства Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, всоботу 17. новембра, на фодбалским стадиону у Степановичеву, домашнї шеснастопласовани Фодбалски клуби „Омладинєц” дочекал и победзел дзешатопласовани Фодбалски клуб „Бачка 1923” зоз Дюрдьова, з резултатом 2:1 (0:0).

После того змаганя ФК „Бачка 1923” на таблїчки Подручней фодбалскей лиґи ознова забера єденасту позицию, од осемнац, з вкупно дзеветнац бодами. У шлїдуюцим, 17. колу и остатнїм у тей часци першенства, на нєдзелю 24. новембра на 13 годзин у Дюрдьове ФК „Бачка 1923” дочека дзевятопласовани ОФК „Сириґ” зоз Сириґу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)