Пораженє Сримцу у остатнїм колє єшеньскей часци першенства

ШИД – У остатнїм, 13. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, Сримец з Беркасова дожил пораженє на госцованю у Руми процив Словена зоз 1:0.

ОФК „Бикич” у Адашевцох бавел процив Гранїчара 1:1, Єднота у Шидзе страцела од Шлєбоди зоз Шашинцох зоз 2:1, а Обилич 1993 зоз Куковцох дома победзел Трґовачки зоз Сримскей Митровици зоз резултатом 4:0.

На таблїчки перше место освоєл БСК зоз Бешенова зоз 31 бодом, Сримец затримал друге место зоз 25 бодами, Обилич 1993 пияти зоз 22 бодами, ОФК „Бикич” седми зоз 19, Гранїчар єденасти зоз 13 бодами, а Єднота дванаста зоз 11 бодами.

