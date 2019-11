КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре нєшка, 19. новембра, будзе Дзень отворених дзверох.

З тей нагоди, з початком на 13 годзин, наставнїца сербского язика Ясминка Олич Илчешин отрима єдну школску годзину котра будзе отворена за явносц.

Зоз коцурскей Школи поволали шицких заинтересованих же би пришли присуствовац тей школскей годзини и видзели яки ше методи преподаваня хасную нєшка у настави.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)