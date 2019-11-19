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РутенпресСпорт

Русинова штварта побида зашором

автор а. медєши 19. новембер 2019

РУСКИ КЕРЕСТУР –У штернастим колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, внєдзелю 17. новембра, ФК „Русин” на домашнїм терену пред числену публику однєсол побиду над ФК „Твердиня” зоз Бачу зоз резултатом 4:0 (2:0).

Ґоли за Русин на тим змаганю дали Боян Бранкович у 20. и 28. минути, и Деян Давидович у 71. и 89. минути.

Русин наступел у составе: М. Надь, Д. Веселинович, Б. Голик, Б. Надь, В. Вуйович, О. Маркович, Б. Бранкович, С. Дюканович, Д. Давидович, Й. Гарди, Ф. Вуйович, а на замени: К. Боднар, Р. Ланчужанин, И. Маньош.

После 14 одбавених колох Русин ше на концу єшеньскей часци сезони 2019/2020. нашол на 5. месце на таблїчки зоз 26 освоєнима бодами.

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