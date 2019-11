Кадети Русину борбено у цалей єшеньскей часци сезони

Руски Керестур – У єденастим колє Першенства кадетскей лиґи, всоботу 16. новембра, на домашнїм терену ФК „Русинˮ одбавел нєришено зоз ФК „Будучносцˮ зоз Младенова з резултатом 3:3 (2:2).

Ґоли за Русин дали Неманя Ковачевич, а два ґоли дал Александар Тома.

Состав Русину: Чордаш, Максимович, М. Надь, Бодянец, Попов, Джуджар, Чонка, Ковачевич, Тома, Иличич, Д. Надь, Югик и Бики.

На тим остатнїм єденастим змаганю кадети Русину, гоч нє однєсли побиду, ище раз потвердзели свою борбеносц и витирвалосц на терену процив старших бавячох. Початок єшеньскей часци сезони 2019/2020. почал зоз пораженями, алє уж од половки єшеньскей сезони, млади фодбалере зазначовали вше вецей побиди, а вше менши розлики у ґолох на концу змаганьох. Зоз тренинґами предлужую и у ярнєй часци сезони, а шлїдуюце коло их чека концом марца 2020. року.

