Министер Удовичич нащивел и дюрдьовски фодбалски клуб

ДЮРДЬОВ – На стадиону дюрдьовского Фодбалского клуба „Бачка 1923”, вчера 18. новембра домашнї, велї валалчанє, алє и представителє локалней власци и других фодбалских клубох зоз териториї општини Жабель, привитали министра спорта и младежи Ваню Удовичича.

Министер Удовичич после розгварки зоз представителями дюрдьовского Клуба о роботи, членстве и успихох, бешедовал зоз їх наймладшима фодбалерами, як и наймладшима фобалерами ФК „Гайдук” зоз Чуроґу, а потим и зоз фодбалерами першого тима ФК „ЖСК” зоз Жаблю. Дюрдьовски Клуб з нагоди достал як донацию спортску опрему.

После нащиви Дюрдьову министер Удовичич зоз представителями локалней власци нащивел и спортску галу у Жаблю дзе их дочекали тамтейши спортисти у вецей дисциплинох.

