Пред Кирбайом у Ґосподїнцох будзе Бдиниє

ҐОСПОДЇНЦИ – У грекокатолїцкей церкви Святого архангела Михаїла у Ґосподїнцох на штварток, 21. новембра, будзе преславене храмове швето – Кирбай.

Нєшка, дзень пред тим шветом, уж по традициї, од 18 годзин будзе Бдиниє, а по нїм Концерт духовного шпиваня. У парохиялней сали на 19,30 годзин будзе отворена вистава пошвецена Павлови Жилникови, арихитектови котри робел на ґосподїнацкей грекокатолїцкей церкви. О нїм з тей нагоди будзе гуториц син Павлового власного брата.

На штварток, 21. новембра, кирбайска Служба Божа будзе на 11 годзин. Домашнї поволую шицких же би пришли з нїма преславиц тото вельке швето.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)