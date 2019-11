Нова побида Русинових столнотенисерох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Столнотенисере СТК „Русинˮ зоз Руского Керестура, у шестим колє Южнобачкей лиґи, 16. новембра бавели дома зоз екипу СТК „Нови Садˮ и победзели з резултатом 4:3.

Русин наступел у составе Сабадош Матей, Сабадош Михайло и Горняк Стефан, резерва бул Шанта Александар. Одлучуюци поен принєсла побида искусного Сабадош Михайла.

Тота побида Русин подзвигла за єдно место на таблїчки, та є тераз на другим месце зоз єдним змаганьом менєй.

Першенство у лиґи ше предлужує 7. децембра, а у медзичаше Русиново столнотенисере буду бавиц 23. новембра на турнире А класи за кадетох у Бечею, а 30. новембра младши кадети на екипним першенстве Войводини.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)