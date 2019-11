КОЦУР – У Подручней лиґи Суботица, ФК „Искра“ внєдзелю процив ФК „Напредак“ зоз Надалю, на домашнїм терену одбавела ище єдно добре змаганє и победзела зоз резултатом 1:0.

Ґол за Искру на тим змаганю дал Марян Малацко.

После 14 одбавених колох Искра напредовала на таблїчки и тераз є на 10. месце зоз 18 освоєнима бодами.

Шлїдуюце змаганє, котре и остатнє у єшеньскей часци сезони, ФК „Искра“ будзе бавиц у Фекетичу, дзе ю дочека домашнї ФК „Ядран“.

