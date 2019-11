Будзе означни Дзень демократскей култури

ДЮРДЬОВ – З нагоди означованя Дня демократскей култури, нєшка у дюрдьовскей Основней школи „Йован Йованович Змай” буду орґанизовани рижни активносци за шицких школярох од осем по дванац годзин.

Младши возрост будзе мац роботнї у вецей учальньох у периодзе од осем по дзешец, а старши возрост од дзешец по дванац годзин. Рижни активносци буду подзелєни по класох и школских секцийох, а остатня почнє на дванац годзин у голу Школи дзе будзе отримани Квиз знаня о вецей поняцох.

Исти дзень ше означи Дзень дзецинских правох и Дзень школи, та того Дня школяре буду мац активносци и на тоти теми.

