Наютре у РКЦ-у ище єден вечар з дружтвенима бависками

НОВИ САД – После удатого вечара котри отримани 7. новембра, и наютре од 19,30 до 22 годзин у новосадским Руским културним центру будзе орґанизоване бавенє дружтвених бавискох „Вечар з нами през бависко 2”. На друженє поволани и млади з других националних заєднїцох, пре медзисобне упознаванє и повязованє.

Попри уж бавених, нащивителє ше буду мац нагоду опробовац и у бависку „Насельованє пустари Руски Керестур” котре настало у проєкту зоз Заводом за културу войводянских Руснацох.

Друженє орґанизує нєформалне здруженє „Матковци” през проєкт „ЛОКОМОТИВА – локална младежска инициятива”. Проєкт у 2019. року запровадзую здруженя ХММ Нови Сад, БалканИДЕА Нови Сад и ЦЕКРО, з потримовку ОПЕНС-А хтори ше суфинансує зоз средствами Городу Нови Сад, Покраїнского секретарияту за спорт и младих, Министерства култури и информованя и Канцелариї за младих Городскей управи за спорт и младих, у рамикох реализациї Локалного акцийного плану политики за младих Городу Нови Сад за 2019. рок.

