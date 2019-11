Дарунки першокласнїком од „Универекспортуˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Трицецпецерим школяром першей класи у двох оддзелєньох Основней школи „Петро Кузмякˮ вчера подзелєни символични дарунки од Фондациї „Универекспортˮ зоз Нового Саду.

Фондация хтору основал тарґовински ланєц „Универекспортˮ акцию дарункох першокласнїком витворює у сотруднїцтве з Министерством просвити, науки и технолоґийного розвою.

Дарунки хтори запаковани до торбичкох за физичне воспитанє, у керестурскей Школи школяром подзелєли директорка Школи Хелена Пашо Павлович и єй помоцнїк Лїляна Фина.

