У рамикох „Костельниковей єшенї” нєшка два подїї у Коцуре

КОЦУР – У рамикох Културней манифестациї (КМ) „Костельникова єшень”, котра почала 15. новембра у Руским Керестуре, нєшка у Коцуре буду отримани два провадзаци манифестациї.

У Основней школи „Братство єдинство” на 12 годзин буду предствени нови кнїжки котри видала НВУ „Руске слово”. Школяром о кнїжкох будзе бешедовац редактор Видавательней дїялносци нашей Установи и писатель Силвестер Д. Макаї, Серафина Макаї и Марина Тодич.

У Руским доме, на 18 годзин, будзе отримани Поетски маратон. Поезию буду читац Юлиян Тамаш, Михал Рамач, Микола Шанта, Яким Чапко, Владимир Кочиш, Славомир Шанта, Саша Сабадош, Силвестер Д. Макаї, Серафина Макаї и госцинска писателька Зденка Валент Белич. До Поетского маратону ше може приключиц хто жада, пречитац лєбо, рецитовац свою, лєбо цудзу писню, без огляду на возрост.

У музичней часци наступи Мишана шпивацка група КУД „Жатва” и соло шпиваче.

