У дюрдьовскей Школи означени три значни подїї

ДЮРДЬОВ – Вчера, 20. новембра, у Основней школи (ОШ) „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове у вецейгодзиновей програми школяре шицких возростох и цали школски колектив означели Дзень демократскей култури, Дзень дзецинских правох и Дзень школи.

Програма була зложена, а у нєй обдумани рижни креативни и интересантни активносци подзелєни по класох, учальньох и секцийох, а так же би у нїх були заступени шицки школски предмети, значносц демократскей култури и дзецкових правох. У програми окремна повага пошвецена поетови Йованови Йовановичови Змайови, чийо мено ноши дюрдьовска Школа.

Дзень демократскей култури ше поряднє означує у дюрдьовскей ОШ „Йован Йованович Змай”, а водзаца идея того проєкту же би дзеци одмалючка учели о равноправносци шицких живих єствох, без предрозсудкох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)