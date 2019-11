Удатне виводзенє представи „Потвориˮ у Словацкей

РУСКИ КЕРЕСТУР/СЛОВАЦКА – Ансамбл представи „Потвори” автора и режисера Звонимира Павловича, хтора витворена у копродукциї РНТ „Петро Ризнич Дядя” и РКЦ Нови Сад прешлого викенду, 15. и 16. новембра, пребувал у Словацкей.

Перши наступ ґлумецки ансамбл мал у Бардейовских купельох, у кину „Жридло”, а други у месце Палота при Медзилаборцох.

Як директор РНТ „Дядя” Славко Орос визначел, виводзенє тей представи було єдно од „найузретшихˮ одкеди представа поставена, реакция публики була барз добра, а тото цо було специфичне и интересантне людзом у тим краю то тото же цала представа инспирована з историйнима збуванями и леґендами хтори ше случовали праве у тей обласци – у Снїни, Красним Броду и у цалим тим краю у Восточней Словацкей.

Другого дня у месце Палота при Медзилаборцох, нєдалєко од польскей гранїци, ґлумецки ансамбл ознова на окремни способ дочарал публики представу Звонимира Павловича, понеже була виводзена у Доме култури, камерно, та на тот способ присутни могли интензивнєйше почувствовац емотивни набой на хторим представа „Потвори” и будована.

У одличним ґлумецким ансамблу обидва вечари бавели Славко Бучко, Иван Лїкар, Марина Хома, Яким Грубеня, Андрей Орос, Ребека Планчак, Йован Живкович, Борис Фейди, Александра Бучко и Дина Мудрох.

Турнею у Словацкей з найвекшей часци прейґ проєкту финансовал Покраїнски секретарият за образованє, управу, предписаня и национални меншини-национални заєднїци. Часц драгових трошкох финансовал и наш Национални совит, а помогли и НВУ „Руске словоˮ, Дом култури зоз дарунками хтори тот ансамбл однєсол до Словацкей, а у значней мири одходу до Словацкей допринєсол и член ансамбла Яким Грубеня, хтори ше дзекуюци познанством анґажовал коло реализациї тей мини турнеї. Домашнї ансамблу бул город Бардейов (Оддзелєнє за културу), Месни одбор Союзу Русинох Українцох Словацкей, як и место Палота.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)