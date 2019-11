У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, у першей часци будзе емитовани ширши звит зоз Стретнуца рецитаторох „Михайло Зазуляк”, хторе у рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшень” отримане у Кули.

Потим шлїдзи репортажа зоз Литературно-музичного вечара „Струни шерца” котри отримани внєдзелю у Дюрдьове.

У предлуженю програми, на 21,30 годзин, будзе нове виданє младежскей емисиї „Слово младих” котра ше реализує у нєзависней продукциї Новинарскей асоцияциї Руснацох, з тей нагоди слово будзе о „Сту(π)дентох”.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

