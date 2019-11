Нєшка округли стол о образованю националних меншинох

БЕОҐРАД – Академска инициятива „Форум 10” нєшка у Беоґрадзе орґанизує округли стол на тему „Виволаня и квалитет образованє на язикох националних меншинох”, на котрим, медзи другима, як предсидателька Одбору за образованє нашого Националного совиту, будзе участвовац Мелания Римар.

Уводне викладанє на сходзе будзе мац Анамария Вичек спред Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою, Миодраґ Милосавлєвич спред Фондациї за отворене дружтво и домашнї Фахрудин Кладничанин.

На округлим столє годно чуц о стану у бошняцким, бунєвацким, болгарским, словацким и руским образовним процесу и квалитету настави на язикох националних меншинох. Свойо викладанє будзе мац и Мирослав Кевежди, и проф др Даниєла Петрович зоз Филозофского факултета у Беоґрадзе.

Проєкт „Мапованє виволаньох у имплементациї образованя на язикох националних меншинох и потримовка концепту интеркултуралного образованя” потримала Фондация за отворене дружтво.

Модератор округлого столу будзе Тео Тараниш спред Академскей инициятиви „Форум 10”.

