У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним штерацец седмим числу новинох „Руске слово” на бокох „Тижньовнїка” мож пречитац о активносцох Националного совиту Руснацох, а у рубрики „Нашо места” пише о означованю Дня Општини Кула и о стану у Предшколскей установи „Дзецинство” у општини Жабель.

„Економия” у тим чишлє дава прегляд продукциї капусти у Руским Керестуре, Дюрдьове, Бикичу и Коцуре.

„Култура и просвита” звекшого дава звит зоз отриманих програмох у рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшень”, а мож пречитац и о госцованю представи „Потвори” у Словацкей и промоциї науки и Петници у Основней школи „Петро Кузмяк”.

„Мозаїк” у розгварки зоз Марину Роман дознава як було на змаганю котре орґанизовала компания Кока-кола, док у рубрики „Людзе, роки, живот” представени Михайло Бодянец з Руского Керестура. Ту и нове предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

„Духовни живот” пише о преслави 25-рочнїци роботи епархийного Каритасу, духовней обнови наших священїкох у Бачинцох и дню пошвеценим блаженей шестри Йосафати у рускокерестурским Новим манастире.

На бокох спортскей рубрики зазначени резултати у першенствених лиґох наших фодбалских клубох и резултати керестурских столнотенисерох, а дати и резултати змаганя у ґуґланю и штреляцтве у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”.

Додаток у тим чишлє „Дом и фамелия” дзе дати совити як треба розполагац зоз пенєжом, ту и нове предлуженє „Женоблоґиї”, а на концу новинох рубрика „Горуци тепши”, до хторей и нашо читаче поволани посилац свойо рецепти.

