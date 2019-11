У коцурскей Школи отримани Дзень отворених дзверох

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре вовторок, 19. новембра, бул Дзень отворених дзверох.

З нагоди означованя 30-рочнїци од прилапйованя Конвенциї о правох дзецка, под геслом ,,Квалитетне образованє за шицких”, отримана Явна годзина у оддзелєню V-3. Наставнїца сербского язика Ясминка Олич Илчешин отримала годзину отворену за явносц котрей, попри директорки школи и других наставнїкох, присуствовали и родичи школярох.

На годзини сербского язика и литератури школяре, вєдно зоз свою наставнїцу Ясминку, указали як ше хаснує диґитални учебнїки, а тиж и други диґитални змисти.

Тота Явна годзина була и приклад труду єдного наставнїка, роботи и закладаня за квалитетне образованє шицких школярох.

