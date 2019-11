Потримовка найблїзших – найвекша награда

На музичне змаганє компаниї Кока-Кола под назву „Discovered by Coke” хторе почало штредком септембра, приявели ше двойо Kерестурци, Марина Роман и Себастиян Надь. Марина теди вибрала писню „Буђав лебац”, а Себастиян писню „Лутка”, обидвa композициї ґрупи С.А.Р.С. Змаганє тирвало нєполни два мешаци, а закончене є 15. новембра у Старим ганґару у Беоґрадзе зоз наступом штверих финалистох медзи хторима була и Марина Роман, студентка анґлийского язика на Филозофским факултету у Новим Садзе.

На тото змаганє були поволани шицки млади людзе хтори маю таланту за музику и любя тоту файту уметносци же би свойо музични схопносци указали и ширшей публики, та так постали Кока-Колова „музична гвизда”, а як награду за перше место достали би контракт зоз Басивити („Bassivity”) музичну хижу, як и пенєжну награду 5 000 евра.

Марина гвари же ю така файта змаганя нїґда окреме нє прицаговала, а на тото змаганє ше приявела виключно прето же би ше упознала зоз своїма музичнима идолами – ґрупу С.А.Р.С.

– Барз любим ґрупу С.А.Р.С, а понеже их провадзим на инстаґраму, видзела сом на їх профилу обвисценє за тото змаганє и же праве вони єдни од менторох. Мнє єдини циль и найвекше жаданє у вязи зоз тим змаганьом було же бим праве их упознала. Шицко попри того цо ше случовало було лєм бонус – приповеда Марина.

На сайту Кока-Коли, як менторе змагательом, були понукнути штири музични мена – Бояна Вунтуришевич, Сара Йо, Леон и ґрупа С.А.Р.С, а учашнїки могли вибрац єдну писню од трох понукнутих, и зоз ню ше представиц будуцим ментором. Марина ше, розумлїво, опредзелєла за ґрупу С.А.Р.С. и писню „Буђав лебац” хтору одшпивала и одграла на ґитари, та на членох спомнутей ґрупи охабела моцни упечаток.

– Исти дзень кед сом видзела обвисценє, волала сом пайташку Дорику Чизмарову най ме придзе зняц. Зняли зме кратки видео од 90 секунди и положели зме го на сайт. Медзитим, после одредзеного часу пре рижни обовязки коло факултету, цалком сом призабула на тот видео. Так, даґдзе початком октобра, мац ме волала док сом була на факултету же би ми сообщела вистку же сом вошла до узшого кругу на змаганю – гвари наша собешеднїца.

На змаганє ше приявело коло 200 учашнїкох зоз цалей Сербиї, а у екипи ґрупи С.А.Р.С. их було коло 50. После приявйованя, ушлїдзел вибор полуфиналистох за „boot” камп, а после „boot” кампу, обявйованє штверих финалистох.

– Мали зме тродньови „boot” камп дзе шицки полуфиналисти ишли до Беоґраду. Перши дзень зме ше упознали зоз своїма менторами, а того истого дня зме мали и преподаваня у Комбанк дворани, дзе нам продуценти з Басивити музичней хижи, орґанизаторе Еґзиту, писателє текстох, та и ґлумци бешедовали о музичней индустриї, о сценским наступу, о позитивней и неґативней треми и як ше зочиц зоз ню. У каждим случаю, єдно барз интересантне искуство, а тото цо ми барз мило же нас тоти фаховци з тих обласцох посовитовали же бизме остали дошлїдни себе, и же бизме ґу музики приступели з любову, зоз шерцом, бо то праве тото цо людзе почувствую и найвецей почитую – задовольно толкує Марина.

– Ютредзень зме по тройо учашнїки зоз каждей ґрупи, зоз своїм ментором, пошли до студию дзе зме обдумовали як будзе випатрац полуфинални наступ. У студию зме, я и ище двоме хлапци зоз нашим ментором з ґрупи С.А.Р.С. зняли нашу верзию писнї „Буђав лебацˮ , а потим, того истого вечара зме у студентским парку шицки полуфиналисти грали и шпивали шицки писнї хторих зме ше лєм здогадли. Барз зме ше зблїжели и то ми єдно од наймилших хвилькох хтори останю запаметани. Шицких нас вяже велька любов ґу музики и прето тото чувство блїзкосци и повязаносци таке интензивне – приповеда наша финалистка.

На полуфиналним наступу, шицки учашнїки мали задаток у пар минутох указац свой максимум же би на своїх менторох охабели цо лєпши упечаток. Як гвари Марина, анї нє шнїла же прейдзе до финалу, цо присутни могли видзиц и по єй нєсподзиваним виразу на твари.

– На тим полуфиналним наступу кажде одшпивал вибрану писню, барз ми мило же зме ше медзи собу потримовали и одшмельовали. Наисце сом нє думала же прейдзем далєй, а кед преволали мойо мено, нє могла сом себе вериц – скромно о своїх можлївосцох гвари Марина.

После преглашованя финалистох, ушлїдзело и знїманє писнї и спота кажде зоз своїм мантором. Так Марина зняла дуетску писню „Волимо се вишеˮ зоз ґрупу С.А.Р.С, а о самим сотруднїцтве зоз членами приповеда:

– После знїманя тей писнї у студию у Беоґрадзе, после дас тижня знїмали зме и спот. С.А.Р.С. ма свой одредзени музични стил, ма барз шпивлїви и єдноставни рефрени хтори лєгко уходза до уха, та и так обдумали и тот наш заєднїцки дует. Мелодию за мою строфу зме вєдно здумовали, зняли зме вецей верзиї, а вец тота цо ше нам найвецей пачела на концу и остала. Спот зме знїмали у єдним кафичу. Нє було нїч страшне, лєм на кус висшим уровню и вельо професионалнєйше. Мали зме шминкерох, стилистох, алє шицки були барз опущени, реални и нормални людзе. Спот зме знїмали коло 4 годзини, зоз вецей кадрох, алє було часу аж и за друженє, та и попиц кафу. Можем повесц же сом нє мала трему. Камери ми нє представяю проблем, а анї знїманє того споту нє було нїч „страшнєйше” од знїманя за поведзме емисию „Широки план” – бешедує Марина.

Закончуюци концерт компаниї Кока-Кола бул отримани 15. новембра у Старим ганґару у Беоґрадзе, а же би Марина достала цо вецей гласи помогли єй и авторе гумористичних епизодох „Сту(пи)денти” – Себастиян Няради, Андрей Орос и Иван Емейди, на своїм „Youtube” каналу маю спомнути епизоди. За уход на орґанизоване патренє лєтних и єдней премиєрней епизоди условиє було купиц конзерву кока-коли, зоз помоцу хторей присутни могли гласац за Марину. Так єй „Сту(п)денти” обезпечели ище 60 гласи, а бул орґанизовани и автобус хтори публику одвезол на концерт, у нїм ше назберало красне число Маринових фанох.

– Того вечара, мой єдини проблем бул тот же сом була хора, и лїчела сом ше як сом лєм могла и знала. У автобусу до Беоґраду було нас вецей як 40 людзох. Кед сом членом ґрупи С.А.Р.С. гварела же приходзи цали автобус моїх приятельох, вони ше одушевели и гварели же видно же зме мала заєднїца, алє найзложнєйша. Шицки гварели же „кед би Керестурцох нє було, сала би була полу-празна”. Мойо валалчанє направели наисце барз добру атмосферу. Шицки були гласни, гласно шпивали кажду писню, и наисце ми були огромна потримовка и з тей нагоди шицким барз дзекуєм. Кажди атом енерґиї хтори уложели же би я победзела, рушаюци од орґанизованого збераня гласох, по одход на концерт, а най нє споминам упознаванє и друженє зоз ґрупу С.А.Р.С, мнє вельо векша награда и векши успих, як сама побида – задовольнa закончує Марина.

ҐРУПА С.А.Р.С.

Гевтим, хтори мали нагоду, през лєто присуствовац на успишним музичним фестивалу „Водова фест” у Руским Керестуре, вироятно познате же ґрупа С.А.Р.С. наступела давного 2012. року, вєдно зоз ґрупу „Хладно пиво” и „Eyesburn”.

Марина гвари же ше члени ґрупи С.А.Р.С. добре здогадую того наступу, та им аж и перша асоцияция на Руски Керестур була праве тот Фестивал. По нїм запаметали нє лєм Керестур, алє и Руснацох.

