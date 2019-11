НОВИ САД – З нагоди означованя ювилею – 65. рочнїци Филозофского факултету Универзитету у Новим Садзе, Оддзелєнє за русинистику поволує шицких своїх бувших студентох же би ше явели на mudrisasa@ff.uns.ac.rs або на anarsimunovic@ff.uns.ac.rs пре формованє Алумни клуба Оддзелєня за русинистику.

Вецей информациї о Алумни клубу ФФНС можеце пречитац на тим линку.

