Цо после „Руснацох”?

Тих дньох, под час манифестациї „Костельникова єшень”, промововани други том вибраних науково-публицистичних роботох Дюри Латяка написаних през период хтори тирвал коло пол столїтия. Назва тей капиталней публикациї вецей як символична. През наслов „Руснаци”, Латяк обрабя винїмково широку обласц своїх интересованьох и искуствох. Вон ту и виглєдовач прешлосци, и шведок подїйох, и директни актер у истих, и сотруднїк и особни приятель особох о хторих пише. Тото виданє дава єдну цалосну слику розвою нашого културно-просвитного живота на тих просторох. Воно тиж и заварло єдно поглавє у историї нашей историоґрафиї, алє источашнє и отвера друге. Отже, питанє хторе ше надрилєло после „Руснацох” слїдующе: Хтори би мали буц слїдующи крочаї у рускей видавательней дїялносци з обласци рускей историї?

О Руснацох Бачкей и Сриму, їх язику, литератури, култури, историї и традициї обявени числени науково и публицистични роботи. Их писали нашо визначни науковци и публицисти, алє и велї виглєдоваче з других националних заєднїцох и державох хторим у єдним моменту Руснаци постали тема цикава за виглєдованє Медзитим, проблем вязани за тоти статї же руска явносц нєдосц упозната з нїма. Причина за тото вшелїяк факт же тоти прилоги лєм у поєдиних случайох (Я. Рамач, Дю. Гарди, Дю. Латяк, А. Дуличенко…) позберани у окремних тематских публикацийох. Векшина тих роботох розошата по рижних наукових часописох и зборнїкох роботох зоз наукових и фахових конференцийох. Окремна тема маґистерски тези и докторски дисетрациї на тему бачванско-сримских Руснацох, окреме тоти хтори одбранєни у иножемстве. Дзепоєдни з прикладох то дисертациї филолоґа Олеґа Румянцева з Италиї и историчарки Здравки Злоди з Горватскей. Гоч даєдни з тих прилогох розвою русинистики уж „преґажел час” у смислу же су идеолоґийно „офарбени”, лєбо новоодкрити податки приведли до того же постали превозидзени, алє их заш лєм треба обявйовац же би ше указало способ третированя русинистичних темох у єдним иншаким чаше. Обявйованє тих роботох на руским язику и за руску явносц би було огромне доприношенє у розвиваню култури паметаня у нашим народзе и звекшаню историйней грамотносци тутейших Руснацох.

Можебуц и значнєйша тема з обласци хторей тоти шорики пошвецени то примарни историйни жридла за историю Руснацох на тих просторох. Рижни урядово документи, писма, особни леґитимациї, рукописне нашлїдство, та аж и менєй бизовни жридла як цо то особни здогадованя и автобиоґрафски тексти, находза ше по розличних явних архивох и у приватней власносци велїх припаднїкох нашей заєднїци, а можебуц аж и поєдиних людзох „з боку” хторих рижни ценши и грубши „нїтки” вяжу за наш народ. Архивни материяли хтори ше чува у архивох по шицких законских предписаньох маю и остац там, алє з другого боку, тоту документацию мож пописац, аналитично обробиц и направиц диґитални копиї. Документация хтора у приватней власносци уж єдно вельо урґентнєйше питанє. Материял над хторим нє иснує нїяка институцийна контрола вше у векшей опасносци од знїщеня лєбо траценя у одношеню на гевтот хтори под диретним надпатрунком установох защити. Прето мойо предкладанє же би ше розпочало з активну кампаню у хторей би ше поволали власнїки таких документох же би рускей установи хтора би за таке була задлужена, лєбо их пожичели пре диґитализацию, лєбо подаровали, а особнє бим препоручел компетентним институцийом же би назберали средства за одкупйованє. Писани жридла о нашей историї абсолутно найзначнєйши и найрелевантнєйши и прето вони муша буц у самим верху приоритетох за защиту. Особнє нє любим бешедовац о императивох, алє у критичней ситуациї у хторей ше находзиме примушени сом ше долапиц и такей реторики. Шлїдующи крочай то публикация тих жридлох чи на веб-платформи чи у друкованей форми, як єдно критичне виданє, по углядзе на капитални подняца обявйованя жридлох за историю других европских народох. Найлєпше би, вшелїяк, було кед би ше тото реализовало у обидвох формох.

Нїяк нє треба забуц и на тото же наша заєднїца длужна укладац до нових кадрох хтори буду робиц на виглєдованю нашей дружтвеней и културней историї. То єдна широка обласц хтору можу виглєдовац историчаре, социолоґове, етнолоґове, антрополоґове, филолоґове и други науковци. Оддзелєнє за русинистику остатнїх рокох порушало наукови часопис и орґанизовало даскельо науково конференциї чийо значенє за заєднїцу аж ма буц препознате, крочаї у унапредзованю часопису „Шветлосц” хторе подняла Новинско-видавательна установа „Руске слово” тиж мож лєм похвалїц, а нє треба подценїц анї намаганя у формованю руского наукового подростку прейґ Наукових конференцийох за студентох, младих науковцох и фаховцох хтори уж дали даскельо значни доприношеня розвою сучасних руских студийох. Потенцийни теми за виглєдованє числени, лєм ґу нїм треба приступиц професийно и зоз озбильносцу.

Особнє нє любим роздумовац о будуцих часох у хторих нашого народу можебуц вецей анї нє будзе на тих просторох. Заш лєм, мушиме буц свидоми же тото цо останє за нами будзе тото цо записане, чи у друкованей форми, чи як тонски лєбо видео запис. Наша одвичательносц спрам наших потомкох и тих хтори приду после нас же бизме им охабели правдиви податки, без огляду на тото кельо би тота правда у тим моменту випатрала нєприємно. Заш лєм, кед зведземе якиш биланс за тот, скоро тристорочни период, маме зоз чим буц пишни, а я прешвечени же як народ ище як маме цо повесц у наиходзацих рокох, деценийох, та и сторочох.

