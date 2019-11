Семинар о унапредзованю професийних и етичних стандардох

НОВА ВАРОШ/ЗЛАТАР – У Новей Вароши нєшка, 22. новембра, почина дводньови семинар на тему ,,Унапредзованє професийних и етичних стандардох за родно чувствительне информованє – без родних стереотипох и сензационализмох у медийних змистох”. На спомнуту тему буду, попри бешеди, отримани и роботнї.

Семинар орґанизує женска нєвладова орґанизация Форум женох Приєполя хтора роками промовує родну ровноправносц прейґ медийох. Орґанизация основана 2000. року, а од 2008. у рамикох Форуму женох Приєполя порушана и ТВ станїца цивилного сектору, Телевизия Форум.

На семинаре буду участвовац и новинарки НВУ „Руске слово” – Сандра Саламун з Дюрдьова и Оля Русковски з Коцура.

