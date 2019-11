„Дньовка” будзе отворена зоз Tвитературу и Белдоксом

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка на 20 годзин у Доме култури Руски Керестур, у сали Клуб 10, будзе отворена Мултимедиялна манифестация за младих „Дньовка” зоз литературно-визуелну виставу Емилиї Чизмар „Twitterатура з мура” у орґанизациї НВУ „Руске слово”/МАК и Заводу за културу войводянских Руснацох.

Такой после вистави на истим месце познати фестивал документарного филму „Beldocs” у рамикох своєй турнеї по Сербиї „ECHO 2019” представи документарни филм „The Raft/Сплав/Дереґля”, у режиї Маркуса Линдина (копродукция Шведска, Данска, ЗАД, Нємецка, 2018). Документарни филм тирва 98 минути и титловани є на сербски язик.

„Beldocs ECHO 2019” у Руским Керестуре обезпечела єдна зоз орґанизаторох того фестивалу Александра (Сереґина) Вушурович. Тоту проєкцию вона подаровала младим з оглядом же є зоз Русиї, зоз Самари, а першираз у Сербиї була на Волонтерским кампе у Руским Керестуре.

„Дньовка” будзе тирвац нєшка и наютре, а орґанизована є у рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшень”.

