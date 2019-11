Зоз владиком преславени Кирбай и ювилей

БЕРКАСОВО – Вчера, на швето Собору Святого архангела Михаила, церква и вирни у Беркасове преславели Кирбай, як и ювилейну, 100-рочнїцу од снованя парохиї.

Архиєрейску Службу Божу предводзел преосвящени владика кир Георгий Джуджар, а сослужели священїки зоз нашей и крижевацкей епархиї, як и римокатолїцки священїк зоз Шиду.

У казанї преосвящени владика бешедовал о ювилею – 100-рочнїци снованя парохиї у Беркасове, хтора установена 25. мая 1919. року, а ювилей означени праве тераз на Кирбай.

Вон здогаднул и же у тей сримскей парохиї од снованя по нєшка служели дзешецме парохове, хтори дали доприношенє єй розвою и обставаню на тих просторох и же тото цо посцигнуте треба далєй пестовац и преношиц новим поколєньом.

Кир Георгий Джуджар подаровал домашньому парохови о. Владимирови Еделинскийови Миколкови капиталне дїло – Святе писмо, котре облапя Стари и Нови завит на руским язику. Тото капиталне духовне дїло достали и священїки зоз крижевскей епархиї хтори пришли возвелїчац Кирбай.

О. Владимир Еделински Миколка з тей шветочней нагоди придал грамоти заслужним парохияном хтори дали доприношенє розвою парохиї и духовному животу грекокатолїкох у валалє.

На концу богослуженя одшпиванє Многолїтствиє, а преосвящени владика потим мировал вирних хтори доставали обращик як памятку на Кирбай и ювилей.

