Обучованє школярох о войску

РУСКИ КЕРЕСТУР – На поволанку Штреднєй школи „Петро Кузмякˮ у сотруднїцтве зоз Центром министерства охрани Зомбор, школяром штвартей класи Ґимназиї и напряму туристични технїчар презентована тема о войску як державней институциї.

Презентацию отримал Милинко Дювер зоз спомнутого министерства, а тота нова активносц – обучованє гражданох, односно школярох закончуюцих класох штреднїх школох, реализує ше у сотруднїцтве Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою и Министерства охрани Републики Сербиї.

На преподаваню матуранти могли чуц общи информациї о тим цо то войско, яка його улога у дружтве, цо ше планує у случаю войни и яке теди сотруднїцтво шицких институцийох, як мож постац професийни вояк, официр, о наоружаню и опреми и подобне.

Тоту презентацию спред керестурскей Штреднєй школи орґанизовала професорка Леона Сабо задлужена за сотруднїцтво зоз Центром зоз Зомбора.

Таки обуки почали прешлого року, їх ношителє сами школи, а Центер министерства одбрани Зомбор одвичательни дац фахову помоц у шицких штреднїх школох на териториї заходнобачкого округу.

