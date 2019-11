Розписана оглашка за лицитацию державней жеми

КУЛА – Општина Кула, 20. новембра розписала явну оглашку за лицитацию за даванє до закупу и на хаснованє польопривредней жеми у державней власносци у тей општини. Оглашка отворена по 29. новембер до 14 годзин.

Прияви мож придац у писарнїци Општинскей управи Кула, або их препоручено послац по пошти у спомнутим чаше.

Явна лицитация будзе отримана у Општини Кула, улїчка Ленїнова 11, на 9 годзин, и то 5. децембра за катастерски општини Крущич, Кула, Липар и Сивец, а 6. децембра за катастерски општини Червинка и Руски Керестур.

Подробнєйши информациї о явней лицитациї мож найсц на сайту Општини Кула.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)