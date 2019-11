На соботу панахиди за жертви гладомору

РУСКИ КЕРЕСТУР/НОВИ САД – На соботу, 23. новембра, у Руским Керестуре и Новим Садзе, як и у дзепоєдних других парохийох нашей епархиї св. оца Миколая, будзе служена панахида як знак здогадованя на жертви гладомору у України 1932–1933. року, кед од гладу умарли вецей як 10 милиони гражданє України.

Панахида у катедралним храму св. оца Миколая у Руским Керестуре будзе служена на 7,30 годзин после раншей Служби Божей, а на 18 годзин, у нашей грекокатолїцкей церкви св. апостолох Петра и Павла. По законченю панахиди у церковних просторийох у порти др Янко Рамач, шеф Оддзелєня за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе, отрима преподаванє на тоту тему. Орґанизатор тей подїї, Союз Руснацох Українцох Сербиї, поволує шицких заинтересованих же би присуствовали на тей подїї.

