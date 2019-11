Стретнуце рецитаторох шицких ґенерацийох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як провадзаца манифестация тогорочней „Костельниковей єшенї”, 23. новембра на 18 годзин отрима ше Округли стол – стретнуце рецитаторох з нагоди 50-рочнїци початку рецитаторского руху по руски у Руским Керестуре.

На манифестациї буду участвовац вецей як петнац керестурски рецитаторе котри посцигли значни резултати у рецитованю од часу бувшей СФРЮ по нєшка. Госци буду и фахови консултант за руски язик у жирию на реґионалних и покраїнских змаганьох рецитаторох Амалия Ковач, тиж рецитатор, як и Слободанка Настасич котра уж роками селектор на месней смотри рецитаторох у Керестуре и провадзи тот рух уж роками.

Округли стол задумани як черанє искуствох рецитаторох розличних ґенерацийох, приємне вечарше друженє преткане зоз рецитованьом писньох котри учашнїком остали у найприємнєйшим здогадованю.

Поволую ше шицки любителє крашнє виповедзеного слова же би нащивели тоту програму.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)