Програма у рамикох „Костельниковей єшенї” и у Митровици

СРИМСКА МИТРОВИЦА – У рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшень”, у Сримскей Митровици у сали Покрови коло церкви, на соботу на 19,30 годзин, будзе отримани вечар пошвецени др Гавриїлови Костельникови.

У програми наступи Хор „Руски зарї”, поетове Душка Костич, Ясна Арбанас, Божица Цундра и Злата Загорянски, а дзеци котри ходза на годзини виучованя руского язика одрецитую даскельо Костельниково писнї.

На соботу будзе и перша вистава малюнкох Слободана Венчельовского и тканих ручнїкох Даници Страценски, а публики ше представи перши преклад Библиї по руски котра тих дньох виходзи зоз друку.

