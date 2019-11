У Коцуре отримани програми „Костельниковей єшенї”

КОЦУР – У рамикох Културней манифестациї (КМ) „Костельникова єшень” вчера, 21. новембра, у Коцуре отримани два програми пошвецени литератури по руски.

У Основней школи „Братство єдинство” на поладнє предствени нови кнїжки за младших читательох котри видала НВУ „Руске слово”. Школяром о кнїжкох бешедовали редактор Видавательней дїялносци нашей Установи Микола Шанта и писатель Силвестер Д. Макаї чия кнїжочка поезиї „Боси по праху” обявена нєдавно, як и поетеса Серафина Макаї. Потим, школяре висших класох основней школи з Марину Тодич бешедовали о темох хтори значни за їх возрост як цо то, медзи иншим, парняцке насилство.

У коцурским Руским доме вечар отримани Поетски маратон, новинка на „Костельниковей єшенї”, на хторим свою творчосц читали поетове розличних ґенерацийох и поетских висловох. На маратону, хтори тирвал до позних годзинох, участвовали Юлиян Тамаш, Михал Рамач, Микола Шанта, Славомир Шанта, Саша Сабадош, Иґор Горняк Пишта, Силвестер Д. Макаї, Серафина Макаї и госцинска писателька Зденка Валент Белич. У музичней часци наступела Мишана шпивацка група КУД „Жатва” и соло шпиваче, а Мария Горняк рецитовала вибрани писнї Юлияна Тамаша и Михала Рамача.

