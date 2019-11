Берлински мур, лєбо о шлєбоди

Полни три децениї прешли од валяня Берлинского мура, подїї хтора символично означела конєц Жимней войни, социялистичного блоку и нагадла щезованє СССР зоз ґлобалней политичней сцени.

Социялистични блок, у циню Сталїна, Ґулаґа, чисткох, Московских процесох и голодомору, граждански интелектуалци теди конєчно класификовали ґу тоталитарним режимом, и преглашели побиду шлєбоди у швеце.

Значи, шлєбода, єдно од трох ключних поняцох у максими французкей буржоазийней револуциї, односно єй нєдостаток – була, и остала основна заувага нєшка уж нєиснуюцому Восточному блоку, социялизму и комунизму. Желєзна зависа, восточни лаґер и Берлински мур три символи нєдостатку шлєбоди у гражданскей критики социялизма. При тим, под поняцом шлєбоди гражданска критика подрозумює насампредз и виключно граждански и политични шлєбоди (партийни плурализем, право на шлєбодне слово и критику…) и економски шлєбоди (приватна власносц, отворене тарґовищне змаганє и поднїмательна инициятива). По тим, Берлински мур мушел спаднуц, зоз становиска гражданскей думки, бо комунистична партия тримала монопол у политичней сфери и планованей економиї.

Место того, шлєбода кед маце стотки политични партиї чий леґитимитет ше черпа з идеї народу тє. гражданства (цо, на концу, єдно исте), а шицки тоти стотки странки водзени з истим началом и идеалом – либералну, тарґовищну компетитивну економию хтора продукує нєпотребни звишки. Значи, у поровнаню з социялистичним блоком, идея шлєбоди „преширює” ше, у политичней сфери, же место за пролетарият, гласац можеце за аж два опциї (и народ, и гражданство), покля економска реалносц указує же место двох файтох йоґурту, нєшка можеце шлєбодно виберац спомедзи пейдзешат понукнутих. Место общедоступних „юґа” и „стоядина”, нєшка можеце гонїц и „мерцедеса”, и „крайслера” и „поршеа”. Кед маце пенєжи…

Сущна заувага Восточному блоку же нє мал, най так повем, трошительни шлєбоди. А же було сиґурне роботне место, осмичкови роботни час, доступне здравство и образованє, то єдно вельке нїч спрам того же кажди даскельо роки можеце на виберанкох вибрац даєдну од двацец варияцийох на тему. Радосц гласаня заменєла еґзистенциялну обезпеченосц… И, вшелїяк, шлєбодна приватна економска инициятива дзе три фабрики мож купиц за дзевец евра вєдно, и остац без квартеля пре длуство за струю од двасто евра.

Трицец роки после валяня Берлинского мура, медзи собу маме нови, нєвидлїви мури медзи класами, дзе пануюци вше богатши, а роботнїцтво вше биднєйше, медзи полами, бо женски права здобути у социялизме рапидно капу. Анї нє споминац же знова маме аж и прави мури, тоти з коляцого дроту, на гранїцох ЕУ.

Чи так шлєбода шпива?

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

