НОВИ САД – На нєдзелю, 24. новембра, у Ґимназиї „Лаза Костич” у Новим Садзе будзе отримани Рочни концерт РКЦ.

На концерту, котри почнє на 19 годзин, представя ше шицки секциї.

