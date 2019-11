Наютре премиєра представи „Случай нєвиней ґдовици”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Премиєра першей представи РНТ „Петро Ризнич Дядя” у сезони 2019/20. рок будзе на нєдзелю, на 19 годзин, у Велькей сали Дома култури Руски Керестур. То представа Милоша Николича „Случай нєвиней ґдовици” за хтору режию, адаптацию, сценоґрафию и вибор музики окончел Владимир Надь Ачим, а текст на руски язик преложела Оленка Живкович.

У реализациї представи помогли Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, Завод за културу войводянских Руснацох и Национални совит Руснацох. Спонзоре були СТР „Клуб 10” и ПН ТҐР „Изґлед”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)