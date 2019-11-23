У Доме култури Стретнуце рецитаторох шицких ґенерацийох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Округли стол – стретнуце рецитаторох з нагоди 50-рочнїци початку рецитаторского руху по руски у Руским Керестуре, будзе отримане нєшка на 18 годзин як провадзаца манифестация тогорочней „Костельниковей єшенї” у такволаней червеней сали Дома култури у Руским Керестуре.

На манифестациї буду участвовац вецей як петнац керестурски рецитаторе котри посцигли значни резултати у рецитованю од часу бувшей СФРЮ по нєшка. Госци буду и фахови консултант за руски язик у жирию на реґионалних и покраїнских змаганьох рецитаторох Амалия Ковач, тиж рецитатор, як и Слободанка Настасич котра уж роками селектор на месней смотри рецитаторох у Керестуре и провадзи тот рух уж роками.

Округли стол задумани як черанє искуствох рецитаторох розличних ґенерацийох, приємне вечарше друженє преткане зоз рецитованьом писньох котри учашнїком остали у найприємнєйшим здогадованю.

Поволую ше шицки любителє крашнє виповедзеного слова же би нащивели тоту програму.

(На насловней фотоґрафиї побиднїки першей Месней смотри рецитаторох 1969. року у Руским Керестуре.)

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