РУСКИ КЕРЕСТУР – Главна програма тогорочней Мултимедиялней манифестациї за младих „Дньовка” почнє нєшка у Руским Керестуре.

На 20 годзин у голу Дома култури почнє отверанє вистави фотоґрафийох зоз конкурсу „Дньовкиˮ, на тему „Руїни”, а на 21 годзин у Велькей сали Дома култури, почнє главна, мултимедиялна програма на хторей млади зоз своїм наступом збогаца тоту 22. манифестацию „Костельникова єшеньˮ.

