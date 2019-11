Отримана схадзка Женскей парламентарней мрежи Скупштини АПВ

ШИД – У сали Скупштини општини Шид вчера отримана схадзка Женскей парламентарней мрежи АП Войводини под назву „Вєдно за змоцньованє и унапредзованє положеня женох“.

Схадзки присуствовали покраїнски посланїци зоз вецей општинох Войводини, як и одборнїци зоз локалних самоуправох у покраїни.

На схадзки сублимовани активносцох зоз потераз отриманих трибинох у шейсцох општинох Войводини, а посланїци и одборнїци виношели искуства о унапредзованю и змоцньованю положеня женох у своїх штредкох.

Окрем економского змоцньованя и ровноправней учасци у политики и явним живоце, бешедоване и о положеню женох у медийох и їх медзисобней солидарносци з окремним акцентом на положеню женох на валалох.

Схадзку водзела покраїнска посланїца Стоянка Лекич, а спред домашнїх Деяна Крсманович, покраїнска посланїца зоз Шиду и Снежана Павлица, координаторка Женскей одборнїцкей мрежи у СО Шид.

После схадзки учашнїци нащивели Ґалерию малюнкох познатого маляра Сави Шумановича.

