Меншински медиї як ресурс розвою туризма

НОВИ САД – У просторийох Културней станїци „Свилара” у Новим Садзе пияток, 22. новембра, отримана конференция за новинарох з нагоди наиходзацей 3. Конференциї пошвеценей меншинским и локалним медийом. Конференция будзе отримана 28. и 29. новембра у Привредней комори Войводини.

На Конференциї тема будзе улога и значносц меншинских и локалних медийох у одкриваню туристичних потенциялох Войводини, у рамикох одлуки Скупштини АП Войводини хтора ше одноши на розвой туризма у Войводини.

През два днї, як було поведзене на конференциї за новинарох, будзе отримане Преподавнє нєсподзиваня, а окремни куриозитет схода будзе Округли стол на тему „Иновациї у медийох”. На програми Конференциї и отримованє штирох панел дискусийох, а на єдним панелу будзе бешеди лєм о нашей, рускей култури и туристичних потенциялох. Важне надпомнуц же на панелох буду бешедовац визначни експерти зоз нашей жеми и иножемства.

Покровителє 3. Конференциї Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами, Секретарият за образованє, управу, предписаня и национални меншини-национални заєднїци, Управа за културу Городу Нови Сад и Фондация Нови Сад Европска престолнїца кулотури 2021.

Орґанизаторе Конференциї „Херор медия понт”, НВУ „Мадяр со”, Сторителер, НВУ „Руске слово”, Центер за розвой меншинских и локалних медийох и Асоцияция медийох у сотруднїцтве зоз МИДАС-ом.

Вельку потримовку за отримаванє 3. Конференциї пошвеценей меншинским и локалним медийом дала Привредна комора Войводини и Компания „Кока кола”.

