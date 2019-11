Школяре нащивели „Белаву птицуˮ

КУЛА – Школяре рускокерестурскей Штреднєй школи „Петро Кузмякˮ 21. новембра у рамикох гуманитарней акциї нащивели Здруженє МНРО „ Белава птицаˮ зоз Кули.

У нащиви були школяре ґимназиї III-2 оддзелєня з оддзелєнским старшином Татяну Колесар и школяре зоз дому школярох зоз педаґоґиню Любицу Няради. Вони однєсли дарунки за ансамбл „ Белавей птициˮ, понеже були публика на представи и краткей музичней програми хтору пририхтали члени того Здруженя. Медзи ґлумцами бул и Мирослав Виславски зоз Руского Керестура.

Керестурска Школа и Здруженє „Белава птицаˮ уж вецей роки барз активно сотрудзую и медзисобно ше нащивюю у рижних нагодох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)